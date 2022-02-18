Бойовики вас обманюють, – головнокомандувач ЗСУ звернувся до жителів окупованих територій
18 лютого 2022 , 18:08Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Валерія Залужного
Через загострення на Донбасі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів тимчасово окупованих територій. Він закликав їх не вірити бойовикам, бо Україна ніяких наступальних дій не планує.
Такий сценарій навіть не розглядають, адже він призведе до численних жертв. Залужний наголосив, що бойовики свідомо обманюють жителів Донбасу та загострюють ситуацію.
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