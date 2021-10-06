Бойовики "відкрили справу" на Саакашвілі, відкопавши старий фейк про грузинських снайперів
Джерело:так звана "генпрокуратура ЛНР"
Окупанти на Луганщині використали старий і спростований фейк про "грузинських снайперів на Майдані", яких привіз Саакашвілі. Відтак вони у псевдогенпрокуратурі вирішили відкрити свою "кримінальну справу".
Завели її 5 жовтня у фейковій генпрокуратурі псевдореспубліки. Саакашвілі “інкримінують” посягання на життя співробітників правоохоронних органів
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"Грузинські снайпери від Саакашвілі"
Міхеіла Саакашвілі звинувачують у посяганні на життя двох і більше осіб. Його мотивом бойовики називають "політичну й ідеологічну ворожнечу".
У повідомленні вони стверджують, що участь Саакашвілі у розстрілах "встановлена". Начебто наприкінці 2013 року на запрошення Саакашвілі з Грузії до Києва приїхала група снайперів.
У лютому 2014 року ця група снайперів, як стверджують окупанти, вела стрілянину по майданівцям і правоохоронцям.Нагадаємо, що фейк про грузинських снайперів від Саакашвілі розповідав ще Віктор Янукович на легендарній пресконференції у Москві. Чи не вперше ця теза з'явилася в італійському пропагандистському фільмі "Україна. Приховані істини".
Відзначимо, що Грузія не визнає так звані псевдореспубліки на Донбасі, тому сенсу у цій справі на Саакашвілі фактично немає.
За що Саакашвілі затримали у Грузії: головне
- У Грузії Саакашвілі не був 8 років. На батьківщині проти нього відкрито низку кримінальних справ і навіть є реальний термін ув'язнення, присуджений заочно.
- Його звинувачують в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. За це Саакашвілі заочно засудили до шести років ув'язнення.
- Також Саакашвілі звинувачують у зловживанні службовими повноваженнями і перевищенні повноважень під час насильницького розгону акції протесту у листопаді 2007 року.
- Міхеіла Саакашвілі 1 жовтня затримали у Грузії, куди він приїхав на вибори. Після цього він оголосив себе політв'язнем та почав голодування.