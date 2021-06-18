На Донбасі бойовики зняли з автобуса вагітну: її звинуватили у шпигунстві й кинули в СІЗО

Проросійські бойовики 14 травня 2021 року затримали вагітну жінку. Оксану Паршину вже понад місяць утримують в ув'язненні.

Жінку затримали на пропускному пункті "Маринівка" під час перетину неконтрольованої ділянки україно-російського кордону.

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Бойовики арештували вагітну жінку

Оксану Паршину затримали, коли вона їхала до своєї сестри. Це зробили здійснили проросійські представники так званого проросійського місцевого міністерства.

Оксану просто зняли з автобуса, повідомивши, що перевірять документи та посадять на наступний рейс,

– мовиться у повідомленні.

Та її не посадили на автобус. На добу жінка зникла, а потім вранці, 15 травня, її привезли до квартири матері на обшук. Бойовики вилучили комп'ютер, на якому, за словами рідних, було більше пилу, аніж інформації. Також забрали релігійну літературу матері.

Будинок Оксани Паршиної біля Донецького аеропорту, в якому вона жила з маленькою дитиною, зруйнували у 2014 році. Жінка врятувалась. Після цього вона жила з мамою та сестрою. Згодом переїхала з окупованих територій до Маріуполя.

Рідним сказали, що Оксану тримають в приміщенні місцевого проросійського так званого "міністерства", згодом – що в "ізоляторі тимчасового утримування". Родичі дізналися, що жінку арештували на 30 діб так званого адмінарешту.

Вони дуже хвилювалися, адже не знали, чи отримувала Оксана кваліфіковану медичну допомогу. Річ в тому, що на момент потрапляння у заручниці жінка була на десятому тижні вагітності,

– мовиться у повідомленні.

Російські найманці утримують жінку понад місяць

Вже минуло 30 днів, але Оксану так й не відпустили. Протягом місяця родичі намагаються знайти адвоката. Вони дізнались "зі своїх джерел", що Оксану звинуватили у шпигунстві та переводять до СІЗО. Рідні кажуть, що дуже сподівались, що бойовики з'ясують всі обставини, визнають, що помилялися та відпустять жінку.

"Але цього поки не сталося, попри вагітність", – розповіли родичі.

Війна на Донбасі: коротко

Станом на 17 червня війська окупанта 9 разів порушили режим припинення вогню.

Українські розвідники зафіксували, що 94 тисячі російських військових досі поблизу нашої території.

Станом на 10 червня у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що російські окупанти на Донбасі змушують дітей після досягнення 14 років отримувати місцеві "паспорти", або навіть російські. При цьому їх не випускають на контрольовану урядом територію України.