Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції: застосовують кулемети та гранатомети

Упродовж доби 17 липня проросійські бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. Одного раз це сталося із застосуванням забороненої зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

поблизу Миколаївки – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемету;

– з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемету; біля Широкиного – тричі: з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– тричі: з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

– зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; на околиця Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету;

– зі станкового протитанкового гранатомету; у районі населеного пункту Павлопіль – двічі: з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

– двічі: з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; поблизу Богданівки – двічі: з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– двічі: з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; у районі Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомету;

– зі станкового протитанкового гранатомету; неподалік Красногорівки – з великокаліберного кулемету;

– з великокаліберного кулемету; у районі населеного пункту Піски – двічі: з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики атакували українські позиції лише один раз. Сталося це на околицях Катеринівки. Тут окупанти били з міномету калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не постраждав і не загинув. Щодо окупантів, за даними розвідки, 17 липня чотирьох з них було поранено. Від початку поточної українські військові не зафіксували жодного обстрілу з боку окупантів.

Упродовж минулої доби 16 липня бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню. У результаті жоден український військовий не постраждав. Крім того, не було зафіксовано й втрат у лавах окупантів.