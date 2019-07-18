09:24
18 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченські співи від Кадирова. Росіяни напали на Леді Гагу
      Вєсті Кремля
      23:50, 17 липня
      Вєсті. UA: Ляшко зацікавився яйцями. Яких СМС боїться партія "Голос"
      Вєсті.UA
      21:30, 17 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції: застосовують кулемети та гранатомети

      82 Читать новость на русском
      Доба на Донбасі: 15 обстрілів з боку бойовиків, жоден український військовий не постраждав
      Доба на Донбасі: 15 обстрілів з боку бойовиків, жоден український військовий не постраждав / Соцмережі

      Упродовж доби 17 липня проросійські бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. Одного раз це сталося із застосуванням забороненої зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      • поблизу Миколаївки – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемету;
      • біля Широкиного – тричі: з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
      • на околиця Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету;
      • у районі населеного пункту Павлопіль – двічі: з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Богданівки – двічі: з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • у районі Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомету;
      • неподалік Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
      • у районі населеного пункту Піски – двічі: з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

      Важливо! У Мінську домовилися про перемир’я на Донбасі та обмін полоненими

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики атакували українські позиції лише один раз. Сталося це на околицях Катеринівки. Тут окупанти били з міномету калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

      На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не постраждав і не загинув. Щодо окупантів, за даними розвідки, 17 липня чотирьох з них було поранено. Від початку поточної українські військові не зафіксували жодного обстрілу з боку окупантів.

      Упродовж минулої доби 16 липня бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню. У результаті жоден український військовий не постраждав. Крім того, не було зафіксовано й втрат у лавах окупантів. 


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

      якою нині є ситуація на донбасі:
      blog_ava
      Гороскоп на 18 липня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1476
      Теги: Новини України Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Репрессии, выживание украинского языка и "понаехавшие" из России: новости Крымнаша
      сьогодні , 08:40 Репрессии, выживание украинского языка и "понаехавшие" из России: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 359
      Справа Фірташа: чи впливає олігарх на українську політику
      сьогодні , 07:02 Справа Фірташа: чи впливає олігарх на українську політику
      Ірина Поліщук 1347
      Телеміст Україна – Грузія: головні тези
      17 липня , 21:50 Телеміст Україна – Грузія: головні тези
      697
      У Старобільську пікетували концерт Зіброва на підтримку спонсора терористів "ЛНР"
      17 липня , 21:30 У Старобільську пікетували концерт Зіброва на підтримку спонсора терористів "ЛНР"
      Дмитро Снєгирьов 1833
      Інформаційна політика команди Зеленського: прогнози, перспективи та ризики
      17 липня , 21:13 Інформаційна політика команди Зеленського: прогнози, перспективи та ризики
      Василь Денисюк 421
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук