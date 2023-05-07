Треба їх збивати всіма засобами: яку загрозу становлять російські БпЛА "Картограф"

Над Кривим Рогом збили БпЛА "Картограф". Окупанти цю секретну розробку ФСБ використовують проти України. Скануючи територію за допомогою тепловізорів, вони можуть дізнатися про рельєф місцевості.

Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. Він зауважив, що цей безпілотник в інтересах ФСБ мав виконувати картографічне знімання місцевості для того, щоб можна було скласти карту.

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Потрібно 48 годин, щоб запланувати обстріл

Він додав, що "Картограф" не передає картинку в режимі онлайн, а збирає інформацію, на основі якої можна скласти топографічну карту.

Це аналог літака аерофоторозвідки АН-30 тільки з поправкою на сучасні технології,

– пояснив військовий експерт.

Він зазначив, що цей БпЛА непридатний для застосування безпосередньо в умовах фронту. Він не забезпечує настільки швидке зняття та передачу інформації, як безпілотник "Орлан".

Вважається, якщо такі безпілотники з'являються над прифронтовими районами або в тилу, то можливо росіяни у такий спосіб готують новий ракетний удар,

– підкреслив Киричевський.

Використання таких БпЛА вкладається в концепцію, що окупантам потрібно десь до 48 годин, щоб обробити наявні дані та запланувати новий обстріл по території України.

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Передвісники ракетних ударів

"Загроза "Картографів" хіба що в тому, що їхня поява в небі над певними областями України означає, що росіяни можуть там планувати повітряні удари й проводять останню дорозвідку місцевості", – відзначив співрозмовник.

Іван Киричевський наголосив, що збивати цей БпЛА потрібно усіма засобами, інакше він полетить назад і передасть дані куди треба. Тим більш, що "Картографи" значно легше збити, ніж "Ланцети" чи інші безпілотники фронтового рівня, які зараз використовують окупанти.

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