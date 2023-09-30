БпЛА летіли за непростими маршрутами, їх було близько 20, – Гуменюк про нічну атаку
Росія вночі проти 30 вересня знову атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників.
Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ситуація на Півдні була неспокійною, оскільки лунали повітряні тривоги й мешканці спостерігали атаку "Шахедами". Зокрема, росіяни в черговий раз застосували ударні безпілотники, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку росіян дронами
Голова Об'єднаного пресцентру сил оборони "Південь" розповіла, що ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря, і з мису Чауда в Криму.
Безпілотники були знову спрямовані на Південь Одещини, знову були спрямовані за непростими маршрутами. В тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України,
– пояснила речниця.
За її словами, результати атаки ще підбиваються. Проте вже наразі зрозуміло, що атака була досить потужною, адже росіяни застосували понад 20 безпілотників і орієнтовно 20 – було знищено.
Навіщо та куди б'є ворог
Наталія Гуменюк пояснила, що пріоритетом ворога залишається Подунав'я – припортова інфраструктура відповідного напрямку, який ворогу не дає спокою за зерновою ініціативою. Окрім того, росіяни шукають об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, ураження яких може суттєво вплинути в тому числі на економіку регіонів.
На жаль, відбулося влучання в один з об'єктів інфраструктури на Вінниччині, але пожежа вже ліквідована. І евакуація, яка проводилась для безпеки людей, не була критичною,
– пояснила капітан 1 рангу.
Що відомо про нічну атаку росіян "Шахедами"
- Повітряні сили ЗСУ ще ввечері 29 вересня повідомили, що зафіксували запуски росіянами декількох груп ракет типу Shahed з району полігону Чауда, що у Криму. У випадку оголошення тривоги людей закликати пройти в укриття.
- Буквально ближче до 21 години військові вже оголосили про загрозу атаки дронами у Херсонській, Миколаївській, згодом – Одеській області.
- Орієнтовно о 22 годині на Одеську область вже летіла друга група дронів. Ближче до опівночі небезпечно стало у Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській області. Ворожий дрон рухався у напрямку Немирова, згодом – Вінниці. У регіоні лунали вибухи.
- Вночі Калинівська міська рада регіону повідомила, що є прильоти. Згодом глава Вінницької ОВА Сергій Борзов пояснив, що є влучання в об'єкт інфраструктури. Всі служби працювали на місці.