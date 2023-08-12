У Москві знову злякалися безпілотників: росіяни бідкалися, чому не працює ППО

У Москві вдень 12 серпня знову помітили безпілотник. Росіяни неабияк злякалися невідомого дрона й почали бідкатися, чому його не збила російська ППО.

Кадри з безпілотником у мережі оприлюднили занепокоєні жителі Москви. То й не дивно, що росіяни почали боятися дронів, адже напередодні, 11 серпня, вони також атакували російську столицю, передає 24 Канал.

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Дрони – часті гості у Москві

У мережі повідомляли, що невідомий безпілотник бачили над МКАДом. Росіяни відразу почали бідкатися, чому ППО його досі не збила.

Невідомий БпЛА у Москві: дивіться відео

Окупанти традиційно не коментували появу безпілотника у Москві. Також не повідомляли про вибухи у російській столиці. Можна припустити, що кремлівським пропагандистам та провладним ЗМІ "порадили" не коментувати будь-які атаки на Москву.

Безпілотники літають над Москвою постійно