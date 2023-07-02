Партією 50 – 70 дронів за раз, – Буданов про те, як часто Росія отримує "Шахеди" від Ірану

Російська армія регулярно отримує партії БпЛА "Шахед" від Ірану. Очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що одна партія таких безпілотників може становити від 50 до 70 дронів.

Крім цього, він зазначив, що такі партії країна-агресорка отримує регулярно. Тому Росія і використовує цю зброю у великих масштабах.

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Буданов розповів, як часто у Росію доставляють "Шахеди"

Начальник української розвідки зазначив, що постачання до Росії "Шахедів" відбувається досить регулярно. Попри це, кількість безпілотників в одній партії може варіюватися.

Зазвичай, одна партія (БпЛА "Шахед" – 24 Канал) становить від 50 до 70 дронів за раз. І відбувається це раз на два, іноді на три тижні,

– зауважив Буданов.

Крім цього, він наголосив, що зараз Іран постачає Росії лише безпілотники. Про постачання балістичних ракет, які є зараз на озброєнні в іранській державі, наразі не мовиться.

Буданов висловився про кількість ракет у росіян

Очільник ГУР МО також заявив, що у Росії немає наразі кількості ракет, щоб проводити атаки часто. За його словами, наразі росіяни мають певні труднощі з виробленням такого типу зброї.

"Як ви бачите з останніх ударів, вони зменшили кількість ракет, які вони використовують щоразу. Тому відповідь – ні", – наголосив Буданов.

Наостанок він сказав, що зараз росіяни більше не в змозі проводити ті самі ракетні обстріли, які робили восени 2022 року. Тому перейматися з цього приводу – не варто.

Наприкінці червня росіяни атакували Україну "Шахедами"