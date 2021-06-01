Брата судді Вовка залишили під вартою: розмір застави зменшили

Адвоката Юрія Зонтова суд залишив під вартою. Проте клопотання захисників брата судді Павла Вовка задовольнили і зменшили розмір альтернативної застави – з 35 мільйонів до 27 мільйонів 240 тисяч гривень.
Таке рішення ухвалив суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський. Останні 2 місяці Зонтов провів у СІЗО. Термін перебування під вартою йому продовжили до 29 липня включно.
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Розмір застави зменшили до 27 мільйонів гривень
Якщо брат Вовка таки назбирає 27 мільйонів на заставу, то йому не дозволено буде виїжджати з міста, доведеться здати закордонний паспорт та не спілкуватись з іншими фігурантами справи та свідками.
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Коротко про справу Юрія Зонтова
- На початку квітня НАБУ викрило брата Павла Вовка та ще одного адвоката – Юрія Донця на отриманні хабаря – 100 тисяч доларів.
- Ці кошти мали піти на "потрібне" рішення Окружного адмінсуду Києва.
- Під час обшуків у Зонтова виявили чимало валюти: зокрема, мовиться про мільйони доларів.