Атаки ворога провалюються: як росіяни йдуть у штурм на лівобережжі Херсонщини

Окупанти фактично не використовують бронетехніку на лівому березі Херсонщини. Вони намагаються атакувати Кринки за допомогою піхоти.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що упродовж останніх днів збільшилась кількість штурмових дій з боку окупантів. Вони йдуть невеликими групами.

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Дуже допомагають FPV-дрони

Як наголосив Братчук, зараз йде війна FPV-дронів та РЕБу. Ці засоби допомагають відбивати атаки окупантів.

Атаки ворога провалюються і через те, що дуже вдало діють наші підрозділи безпілотних апаратів, які саме цими дронами завдають значних втрат ворогу. Сьогодні було фактично дві штурмові дії. Росіяни зазнали втрат і відступили. Жаліються, що українські FPV-дрони дошкуляють їм,

– сказав Братчук.

Попри це, окупанти не планують припинити свої атаки. Вони і надалі будуть виконувати штурмові дії, аби відкинути українські підрозділи з лівобережжя Херсонщини. Також на цьому напрямку активно діє українська артилерія, яка вибиває ворожі артилерійські системи.

Ситуація на фронті: коротко