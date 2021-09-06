"Братський народ" в істериці, – Піонтковський про домовленості Зеленського та Байдена
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський зустрівся 1 вересня з Джо Байденом у Вашингтоні. Підсумки розмови дуже розчарували Росію – вони чекали, що президент США натисне на президента України.
Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі. Він зазначив, що Росія зараз в істериці.
До теми Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови
"Я дивився чергове шоу. Жиріновський (російський політик – 24 канал) кричав, що українські міста будуть в руїнах після російських бомбардувань", – розповів публіцист.
От такий в вас братський народ. Він прийшов у стан істеричного збудження після серйозних політичних поразок,
– наголосив Піонтковський.
Що обурило Москву
У Кремлі очікували, що Байден натисне на Зеленського.
"Чекали на фразу Байдена (Зеленському – 24 канал): "Їдьте, молодий чоловіче, і виконуйте мінські домовленості, які порадили вам Путін, Макрон і Меркель", – зауважив Піонтковський.
Однак такого не було. Жодної фрази про мінські домовленості немає у документі щодо стратегічного партнерства. Це ще раз підтверджує російську агресію на Донбасі.
"Це дуже серйозний удар, адже інтерпретація мінських домовленостей була основним інструментом Москви протягом 6 років", – підсумував публіцист.Довідка. Зеленський та Байден на зустрічі обговорили питання безпеки та оборони, реформ, потрібних Україні, егергетичної безпеки, економіки та гуманітарної допомоги.
Дивіться програму "Між іншим" на 24 каналі: відео
У Росії палає: останні заяви
- Зеленський у США заявив, що російський газ – найбрудніший у світі. У Кремлі різко на це відповіли.
- Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав кожну владу України "все тупиковішою".
- У Москві ще й пригрозили Україні через можливий вступ у НАТО.