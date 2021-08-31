Брехала про громадянську війну: російська пропагандистка потрапила на парад до Дня Незалежності
Джерело:ютуб STERNENKO
Під час Дня Незалежності у Києві відбувся парад. Російська пропагандистка в той день з Хрещатика проводила пряму трансляцію.
Мовиться про Марію Коровіну, яка працює на телеканалі "Рент-ТВ". Про це розповів у своєму ютубі активіст Сергій Стерненко.
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Як російська пропагандистка потрапила на День Незалежності
В одному зі своїх сюжетів журналістка розповідала глядачам в Росії, нібито національні свята в Україні – це коли в центрі Києва збираються радикали, їх буває до 30 тисяч осіб.
Її чомусь безперешкодно пустили наші прикордонники, щоб вона надалі могла брехати, поливати брудом і лякути українцями росіян,
– сказав Стерненко.
Він відзначив, що є 2 варіанти. Або Коровіна сказала, що вона російська пропагандистка чи назвала себе журналісткою. І тоді прикордонники пустили її. Або вона збрехала прикордонником про мету свого візиту в нашу державу.
Російська пропагандистка на параді в Києві / Скриншот з відео Стерненка
Що наговорила журналістка
У ще одному із сюжетів російська журналістка заявила, що ті люди, які говорять в Україні російською мовою, є громадянами "другого сорту". Також вона сказала, що в центрі столиці чутно гасла послідовників Степана Бандери.
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Окрім цього, вона розповіла про те, що українську техніку "створили зі скотчу". А також – сказала, що Україна нібито розділена громадянською війною та перебуває під керівництвом західних країн.
Стерненко розповів про російську пропагандистку: дивіться відео
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