Україна не планує наступу: головне з брифінгу Данілова й Верещук про загострення на Донбасі

На Донбасі вже другий день фіксують серйозне загострення. Бойовики стріляють у дитсадки та школи, а окупанти заявляють про "евакуацію" місцевих. Тривожну ситуацію обговорили представники Кабміну та РНБО.

Із заявами вийшли секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Важливо Бойовики вас обманюють, – головнокомандувач ЗСУ звернувся до жителів окупованих територій

Ніякого військового шляху звільнення Донбасу не може бути

Україна не планує наступу на Донбас. Данілов наголосив, що жодного наказу про силове звільнення окупованих територій немає.

Такі шляхи несли з за собою численні жертви, тому Україна на це ніколи не піде.

Бойовики готують провокації

Україна не виключає, що російські найманці можуть піти на серйозні провокації. Данілов припустив, що бойовики навіть можуть підривати автобуси, якими будуть евакуйовувати людей до Росії.

Ми не можемо сказати, що вони (бойовики – 24 канал) можуть вигадати: чи підривати автобуси, в яких пересуватимуться люди, яким пропонують переправитись у Ростов, чи вони будуть підривати будинки,

– зазначив Данілов.

Політик додав, що Україна не має жодного стосунку до цього.

Політики їдуть на фронт

Українські нардепи та міністри 19 лютого поїдуть в зону ООС. Таке доручення, за словами Данілова, дав президент Володимир Зеленський. Секретар РНБО теж поїде на фронт.

Політики, зокрема, відвідають міста, де бойовики пошкодили інфраструктуру. Мовиться про Станицю Луганську.

Україна не ворог для мирних жителів Донбасу

Ірина Верещук наголосила, що Україна не є ворогом для мирних жителів окупованих територій, бо це українці. Однак ворогом нашої держави є російський окупант.

Міністерка зауважила, що росіяни нагнітають ситуацію, здійснюють вкиди в інформаційний простір. Мета агресора – розхитати ситуацію та змусити Київ йти на поступки.

Людей з Донбасу закликали їхати на підконтрольну територію України

Верещук запропонувала жителям Донбасу виїжджати на вільні частини України замість так званої "евакуації" до Росії.

Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ або в інший спосіб. Ми вас чекаємо, ми створимо усі можливі умови для того, щоб ви мали де жити, для того, щоб ви мали що їсти, для того, щоб ви відчували, що ви не одні,

– зазначила чиновниця.

Є координаційна група між Україною та партнерами. Раніше затвердили план гуманітарного реагування. Тому Україна знає, що робити у такій ситуації.

Бойовики обстріляли Станицю Луганську для залякування

Надалі влада сподівається на розширення гуманітарних коридорів. Наразі повноцінне КПВВ працювало лише у Станиці Луганській, яку 17 лютого обстріляли окупанти.

На думку Верещук, таким чином Росія хоче залякати мирне населення, аби вони боялись використати навіть цей єдиний коридор.

Потрібно посилити моніторинг ОБСЄ

Вона подякувала міжнародним партнерам та організаціям, які допомагають на передовій.

Україна звернулась до Франції та Німеччини, аби ті допомогли посилити моніторингову місію ОБСЄ. Верещук зауважила, що у цій ситуації потрібні незалежні спостерігачі.

Росія зірвала ТКГ

Міністерка заявила, що Україна готова до діалогу. Київ просив термінову зустріч щодо Донбасу у Тристоронній контактній групі. Однак Росія відмовилась зустрічатись у цьому форматі.

Верещук сподівається, що зустріч відбудеться завтра, 19 лютого.

Перемовини будуть тільки з Росією

Данілов вкотре наголосив, що Україна ніколи не сяде за стіл перемовин з бойовиками. Говорити треба тільки з державою-агресором, тобто з Росією. Ба більше, ватажки бойовиків не приймають жодних рішень, все ухвалюють у Москві.

Політик нагадав, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітись з кремлівським лідером Володимиром Путіним, однак Росія відмовляється.

Загроз повномасштабного наступу поки немає

Данілов наголосив, що наразі загроз повномасштабного вторгнення Росії в Україну не бачать, хоч можливі точкові провокації. Секретар РНБО навів приклад вчорашнього обстрілу Станиці Луганської.

Влада та ЗСУ усвідомлюють наявні загрози, тож на провокації реагуватимуть відповідно.

Росія під приводом "евакуації" може вивозити з Донбасу дітей

Верещук зауважила, що є інформація, нібито Росія під приводом "евакуації" забирає дітей з окупованого Донбасу і вивозить їх в Ростовську область та інші регіони.

Чиновниця зазначила, що інформацію ще перевіряють, але це може бути провокацією.

"Якщо не дай Бог, щось станеться, і Росія буде в якийсь спосіб щось пояснювати, повна відповідальність за те, що зараз відбувається на тимчасово окупованій території, особливо з місцевим населенням, за міжнародним гуманітарним правом лежить на Російській Федерації", – наголосила Верещук.

Дивіться відео брифінгу Данілова та Верещук:

Що відбувається на Донбасі

Перемир'я зірване вщент

Проросійські бойовики 17 лютого вщент зірвали "тишу" на Донбасі. Лише за добу збройні формування Росії 60 разів порушили режим припинення вогню, з яких 43 рази застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю.

Поранень зазнали двоє українських військових. Крім того, поранили і двох цивільних, оскільки бойовики гатили у бік будинків мирних жителів. Обстріляли навіть дитсадок у Станиці Луганській та школу у Вербівці.

Доба 18 лютого така ж неспокійна. Станом на 17:00 російські найманці аж 53 рази порушили режим припинення вогню. Крім того, вони відкрили вогонь по колоні з гуманітарною допомогою ООН на КПВВ "Щастя".

Евакуація місцевих

18 лютого ватажки бойовиків заявили нібито Україна планує наступ на Донбас. Через це оголосили про евакуацію місцевого населення до Росії, а саме у Ростовську область.

В окупованому Донецьку люди панікують, запрацювала сирена "громадянської оборони". У Путіна готові платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих територій, закликавши їх не вірити бойовикам. Він наголосив, що Україна ніяких наступальних дій не планувала і не планує.

Важливо – Ватажки бойовиків оголосили евакуацію з ОРДЛО | На цю хвилину: