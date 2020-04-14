Брифінг Кличка намагалися зірвати хакери: відео

Кличко щодня проводить бриніфнг щодо ситуації з коронавірусом / скриншот з відео

Мер Києва Віталій Кличко щодня о 12:00 дає брифінги у форматі відеозвернення. Однак, сьогодні трансляція затрималася більш, ніж на пів години.