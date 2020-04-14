Брифінг Кличка намагалися зірвати хакери: відео
Мер Києва Віталій Кличко щодня о 12:00 дає брифінги у форматі відеозвернення. Однак, сьогодні трансляція затрималася більш, ніж на пів години.
Трансляцію почали значно пізніше звичного через атаку хакерів. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.
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За словами мера столиці, хакери атакують сервери КМДА уже протягом декількох днів поспіль. Зрештою, після технічних неполадок, брифінг все ж вдалося відновити.
Дивіться відео брифінгу Кличка 14 квітня
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