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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Брифінг Кличка намагалися зірвати хакери: відео

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      Кличко щодня проводить бриніфнг щодо ситуації з коронавірусом / скриншот з відео

      Мер Києва Віталій Кличко щодня о 12:00 дає брифінги у форматі відеозвернення. Однак, сьогодні трансляція затрималася більш, ніж на пів години.

      Трансляцію почали значно пізніше звичного через атаку хакерів. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

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      За словами мера столиці, хакери атакують сервери КМДА уже протягом декількох днів поспіль. Зрештою, після технічних неполадок, брифінг все ж вдалося відновити.

      Дивіться відео брифінгу Кличка 14 квітня 

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Техно Новини України Новини Києва Віталій Кличко Інтернет Хакерська атака хакери
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