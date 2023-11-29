Бригада була на виклику: у передмісті Херсона під обстріл ворога потрапила працівниця швидкої

Працівниця швидкої потрапила під обстріл у Херсоні. Бригада медиків їхала на виклик через те, що окупанти вбили мирного мешканця.

Інцидент трапився у передмісті Херсона. Фельдшерка зазнала травм, її госпіталізували.

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Які наслідки обстрілу ворогів

Бригада медиків їхала на виклик до Кіндійки, де росіяни вбили літнього чоловіка. У момент, коли вони прибули на місце, ворог повторно вдарив по населеному пункту,

– заявили в ОВА.

Обласна влада пояснила, що у 53-річної фельдшерки контузія та вибухова травма. Вона перебуває в лікарні.

До речі, Росія не вперше цинічно б'є по медиках у Херсонській області. Так, буквально 21 листопада окупанти атакували машину швидкої допомоги дроном.

У обласній військовій адміністрації розповіли, що вороги атакували швидку на виїзді з міста Берислав, коли лікарі поверталися з виклику. За словами влади, медичні працівники дивом не постраждали.

Росія продовжує атакувати Херсонщину