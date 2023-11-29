Бригада була на виклику: у передмісті Херсона під обстріл ворога потрапила працівниця швидкої
Джерело:Херсонська ОВА
Працівниця швидкої потрапила під обстріл у Херсоні. Бригада медиків їхала на виклик через те, що окупанти вбили мирного мешканця.
Інцидент трапився у передмісті Херсона. Фельдшерка зазнала травм, її госпіталізували.
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Які наслідки обстрілу ворогів
Бригада медиків їхала на виклик до Кіндійки, де росіяни вбили літнього чоловіка. У момент, коли вони прибули на місце, ворог повторно вдарив по населеному пункту,
– заявили в ОВА.
Обласна влада пояснила, що у 53-річної фельдшерки контузія та вибухова травма. Вона перебуває в лікарні.
До речі, Росія не вперше цинічно б'є по медиках у Херсонській області. Так, буквально 21 листопада окупанти атакували машину швидкої допомоги дроном.
У обласній військовій адміністрації розповіли, що вороги атакували швидку на виїзді з міста Берислав, коли лікарі поверталися з виклику. За словами влади, медичні працівники дивом не постраждали.
Росія продовжує атакувати Херсонщину
- Росія посеред дня 29 листопада обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок атаки ворога у місті почались перебої з електроенергією. На жаль, росіяни пошкодили будинки.
- Протягом минулої доби Росія обстріляла Херсонську область 128 разів. Вороги випустили по регіону 778 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. Тільки по Херсону прилетів 21 снаряд.
- Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області та адміністративну будівлю у Бериславському районі. На жаль, четверо людей поранені.