Продовжують успішно наступати: Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку

Українські захисники продовжують здійснювати вдалі тактичні дії на флангах біля Бахмута. Так, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський виклав у мережі відео, де показав, як наразі звільняють українські території наші воїни.

За його словами, операція на Бахмутському напрямку пройшла успішно. Командувач також відзначив професійну роботу наших героїв.

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На відео командувач показав роботу 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", яка зараз здійснює вдалі наступальні дії на околицях Бахмута. На цих кадрах військові зафіксували наземний бій з російськими окупантами, а також зачистку звільненої території.

Бригада "Едельвейс" звільняє українські території / Відео 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"

У самій бригаді наголосили, що в результаті операції їм вдалося звільнити близько 4 квадратних кілометрів території біля міста-фортеці. Крім цього, нашим героям вдалося взяти в полон росіян та знищити кілька одиниць військової техніки.

Військові "Едельвейса" підкреслили, що наступ виявився вдалим завдяки артилерійській підготовці, застосуванню важкої та легкоброньованої техніки, а також діям професійної штурмової групи. Українські захисники зауважили, що це яскравий приклад ідеальної взаємодії в середині підрозділу та повної довіри командиру.

Збройні Сили наступають на Бахмутському напрямку