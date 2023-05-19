Продовжують успішно наступати: Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку
Джерело:Олександр Сирський
Українські захисники продовжують здійснювати вдалі тактичні дії на флангах біля Бахмута. Так, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський виклав у мережі відео, де показав, як наразі звільняють українські території наші воїни.
За його словами, операція на Бахмутському напрямку пройшла успішно. Командувач також відзначив професійну роботу наших героїв.
Дивіться також Окупанти цього не очікували: ЗСУ перехопили ініціативу та досягли успіхів у Бахмуті
Сирський показав, як ЗСУ контратакують під Бахмутом
На відео командувач показав роботу 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", яка зараз здійснює вдалі наступальні дії на околицях Бахмута. На цих кадрах військові зафіксували наземний бій з російськими окупантами, а також зачистку звільненої території.
Бригада "Едельвейс" звільняє українські території / Відео 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"
У самій бригаді наголосили, що в результаті операції їм вдалося звільнити близько 4 квадратних кілометрів території біля міста-фортеці. Крім цього, нашим героям вдалося взяти в полон росіян та знищити кілька одиниць військової техніки.
Військові "Едельвейса" підкреслили, що наступ виявився вдалим завдяки артилерійській підготовці, застосуванню важкої та легкоброньованої техніки, а також діям професійної штурмової групи. Українські захисники зауважили, що це яскравий приклад ідеальної взаємодії в середині підрозділу та повної довіри командиру.
Збройні Сили наступають на Бахмутському напрямку
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 18 травня зазначила, що ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута. За її словами, Сили оборони на окремих ділянках просунулися від 500 до 1 000 метрів.
- Того ж дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські сили просуваються на флангах біля Бахмута. Зокрема, за 17 травня вони просунулися на відстань від 150 до 1700 метрів.
- В одному зі своїх останніх звітів аналітики американського Інституту вивчення війни наголосили, що ЗСУ заволоділи тактичною та бойовою ініціативою в районі Бахмута. При цьому вони застерегли від великих очікувань, оскільки ситуація залишається складною.