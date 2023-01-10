Україна може отримати танки Challenger від Британії: чи стане це поштовхом для Німеччини
Британія може передати Україні танки Challenger, щоб підштовхнути Німеччину до скасування заборони на постачання нам танків Leopard. Якщо пригадати, то британці й на початку повномасштабного вторгнення були тими, хто перший почав нам допомагати.
Німці ж обрали доволі цікаву позицію, мовляв, не постачають нашій державі танки, щоб не втягувати НАТО у війну Росії проти України. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.
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Тиск на Німеччину щодо передачі Україні танків зростає
Що цікаво, Польща ще весною минулого року передала Збройним Силам України свої танки Т-72. Фактично країна-член Північноатлантичного альянсу ще тоді передавала нашій державі важку техніку.
Однак проросійське лобі нікуди не поділося з Німеччини. Тож країна у цьому питанні намагається "пропетляти" та посилається на необхідність спільної позиції членів НАТО.
Британці можуть це зробити (підштовхнути Німеччину до скасування заборони на постачання нам танків Leopard – 24 Канал), фактично спіймавши німців на слові,
– припустив політолог.
На його думку, такий варіант є цілком ймовірним. Так, якщо подивитися динаміку, то можна побачити, що загалом європейці почали більше допомагати Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Насамперед після того, як побачили, що українці не збираються здаватися. А через те, що тривала війна на континенті погано відображається на економіці, європейці почали активніше допомагати нашій державі.
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Наразі ж важливо, що тиск на Німеччину щодо передачі Україні танків зростає.
Більше про танки для України
- Зараз в Європі точиться дискусія, яка країна повинна розпочати постачання в Україну важких танків Leopard 2. Польща і Фінляндія заявляють, що можуть їх передати, але Німеччина поки що розмірковує.
- Військовий експерт Роман Світан вважає, що на найближчому саміті "Рамштайн", який відбудеться вже 20 січня, рішення про постачання Україні важких танків може бути ухвалене. Так, якщо це питання буде вирішено, то Україна отримає Leopard 2 протягом місяця.
- Світан пояснив, що БМП Bradley та Marder, які мають нам передати, це машини які разом з піхотою підтримують танки під час наступу. Отже, без танків ці БМП є малоефективним. А оскільки наші партнери не приймають неефективних рішень, то скоріш за все рішення про постачання нам важких танків вже ухвалено.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники мають і надалі збільшувати військову допомогу Україні. Він не відкидає можливості постачання Україні важких танків.
- У Польщі невдовзі можуть прийняти рішення передати Україні танки німецького виробництва Leopard 2. Однак сама Польща передавати танки не буде, адже рішення потребує консенсусу з іншими країнами.