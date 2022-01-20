Британія може збільшити постачання зброї до України, – глава Міноборони Воллес

Велька Британія може збільшити кількість зброї, яку постачатиме Україні. Мовиться про допомогу на тлі загрози нападу зі сторони Кремля.

Відповідну заяву озвучив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Посадовець також запевнив, що Україні вже надали 2 тисячі протитанкових гранатометів.

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Велика Британія може збільшити військову допомогу Україні

Бен Воллес пояснив, що Велика Британія підтримує Україну та її суверенітет, а також допомагає країні щодо озброєння.

Я продовжу ретельно стежити за необхідністю розширення обсягу постачання оборонної зброї до України. Я не виключаю нічого, що могло б допомогти самообороні України,

– запевнив міністр оборони Великої Британії.

Бен Воллес пояснив, що:

об'єднане королівство рішуче налаштоване стояти пліч-о-пліч з Україною, підтримувати її суверенітет та спільні інтереси;

Британія вже 8 років допомагає Україні розбудовувати оборонні можливості;

тож вирішили збільшити цю допомогу на тлі російської агресії.

До речі, 17 січня Велика Британія заявила, що надасть Україні військову домомогу. Вже 18 січня країна літаком доправила в Україну легку протитанкову зброю. Бен Воллес тоді пояснював, що рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".

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18 січня під час візиту в Україну міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що країна надасть Україні військове обладнання. Відповідне рішення схвалить уряд.

18 січня стало відомо, що Штати в рамках нової військової допомоги США маю намір передати Україні 6 гелікоптерів. Техніка раніше належала ВПС Афганістану.

Наприкінці 2021 року стало відомо, що адміністрація Джо Байдена погодила Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги.

Ба більше, 19 січня ЗМІ написали, що Держдеп США дозволив трьом країнам Балтії – Естонії, Литві та Латвії – передати Україні зброю американського виробництва.

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