Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 65 мільйонів доларів, – ЗМІ

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 65 мільйонів доларів. Гроші підуть на ремонт обладнання та створення військового реабілітаційного центру.

Видання, посилаючись на дані британського уряду, пояснило, що Україні нададуть понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення, тисячі боєприпасів для танків Challenger 2. Окрім цього, буде пакет підтримки на 64,7 мільйона доларів для ремонту обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні.

Дивіться також Адміністрація Байдена "тихенько" дебатує, чи відправляти Україні ракети ATACMS

У британському уряді заявили, що ці програми фінансуватимуться через комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу.

Що відомо про нову допомогу від Британії

У Великій Британії зауважили, що 12 липня всі члени "Великої сімки" – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати – мають підписати спільну декларацію. Вона передбачатиме довгострокові двосторонні зобов'язання щодо безпеки для України.

Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу,

– заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Окрім того, високопосадовець додав, що він рішуче підтримуватиме спрощення шляху України до членства в НАТО.

Що відомо про останню допомогу від партнерів