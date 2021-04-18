Британія підтримує Чехію у рішенні вислати російських дипломатів

Велика Британія висловила підтримку Чехії щодо висилки з країни російських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві для спецслужб Росії. Лондон також зацікавлений у затриманні причетних до отруєння Скрипалів.

Про це мовиться у заяві міністерства закордонних справ Великої Британії. У Лондоні наголосили, що у Празі довели, як далеко російські спецслужби можуть зайти у спробі провести небезпечні операції.

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Ми як ніколи сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері і схвалюємо дії чеської влади, яка зробила те ж саме,

– мовиться в заяві міністра закордонних справ Британії Домініка Рааба.

Рааб наголосив, що Росія має утриматись від дій, які порушують основні міжнародні норми.

Головне про скандал з російськими дипломатами в Чехії

Чехія вирішила вислати з країни 18 російських дипломатів.

Їх підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Ймовірно, що вони причетні до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році.

Тоді загинули 2 людей.

Також у Чехії оголосили в розшук росіян Олександра "Петрова" та Руслана "Боширова".

У жовтні 2014 року вони прибули до Праги, а потім поїхали в Мораво-Сілезький та Злинський краї.

Раніше рішення Чехії щодо висилки російських дипломатів підтримала Україна. Про це у твітері написав глава МЗС Дмитро Кулеба

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