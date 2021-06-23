У Британії заперечують обстріл есмінця "Дефендер" росіянами біля Криму

У міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту поблизу тимчасово окупованого Криму.

У британському оборонному відомстві зокрема зазначили, що країна-агресор не здійснювала попереджувальних обстрілів по курсу есмінця "Дефендер".

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"Корабель Королівського флоту здійснює мирний прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного права", – йдеться у заяві.

Військові Великої Британії вважають, що Росія проводила стрілецькі навчання у Чорному морі та надавала попередження про свою діяльність морській спільноті.

Жодного пострілу в HMS Defender здійснено не було, і ми не визнаємо твердження про те, що по його курсу було скинуто бомби,

– додали у міноборони.

Заява міністра оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес запевнив, що вранці 23 червня есмінець "Дефендер" здійснив "звичайний транзит з Одеси до Грузії через Чорне море".

За його словами, для цього маршруту звиклим є те, що "корабель увійшов у міжнародно визнаний коридор розділення руху та безпечно вийшов з нього о 09:45 за Гринвічем".

Як звичайно, російські судна відстежували його прохід, а його екіпажу стало відомо про навчання неподалік,

– додав Бен Воллес.