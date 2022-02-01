Британія виділяє 2 мільярди фунтів на інфраструктуру та енергетику в Україні, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 1 лютого провів перемовини з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Політики домовились про розширення співпраці між державами.

Про результати зустрічі лідери країн розповіли на спільному брифінгу у Києві. Президент України розповів, що мовилось про розширення партнерства та лібералізацію торгівлі між нашими країнами.

Важливо Повна підтримка, – Зеленський розповів, про що домовився під час зустрічі з Джонсоном

Обсяги двосторонньої торгівлі зросли на 60%

Вже зафіксовано зростання обсягів двосторонньої торгівлі між Україною та Великою Британією на 60%. На цьому, сказав Зеленський, зупинятись не збираються і хочуть розширити партнерство у всіх сферах.

Окрім коштів для військово-морського флоту України Британія виділяє майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних та взаємовигідних сфер. Зокрема: інфраструктуру та енергетику,

– наголосив президент.

Борис Джонсон зауважив, що 1 лютого додатково оголосив про виділення 88 мільйонів фунтів стерлінгів – на підтримку системи управління та енергетичної безпеки України.

Прем'єр Британії запевнив у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Джонсон розповів, що готується пакет санкцій, які введуть, "як тільки нога російського солдата вступить на українську землю".

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Що відомо про візит Бориса Джонсона:

Прем'єр Британії прибув в Україну 1 лютого. У Києві він провів перемовини з президентом України.

Головною темою зустрічі стали заходи для протидії можливій російській агресії.

Джонсон наголосив, що Росія має знати, які наслідки викличе ескалація.

Прем'єр Британії запевнив, що поважає право України самій обирати, в яких організаціях брати участь.

Дивіться відео з зустрічі Джонсона та Зеленського: