"Перекриємо їм дихання": ПВК "Вагнера" готуються визнати терористичною організацією у Британії

Про це 24 Каналу розповіла директорка кампанії PayBack4Ukraine та засновниця благодійного фонду "Мама Джейн" Джейн Алієва. На її думку, визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією суттєво вдарить по ній та людям, які її підтримували.

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Як готувалося це рішення

Шлях до визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією у Британії був дуже довгим, однак російсько-українська війна суттєво пришвидшила це рішення.

Команда Алієвої з листопада співпрацювала з британським парламентом, допомагаючи збирати свідчення про злочини вагнерівців. Окрім того, рішення, яке має прийняти британський парламент, можна буде застосувати до всіх терористичних організацій, які спонсорує Росія.

"Комітет закордонних справ зробив дуже важливу доповідь, в якій зазначив, що терористичне угруповання "Вагнер" діє в 17 країнах світу, а уряд Британії 10 років ігнорував її існування. Після цього в британського парламенту практично немає іншого вибору, аніж прийняти цю постанову", – розповіла волонтерка.

Що змінить визнання "Вагнера" терористами

Якщо Британія визнає "Вагнер" терористичною організацією, це також дасть потужний сигнал іншим країнам не співпрацювати з ними. Зокрема, це стосується Африки, куди російських найманців часто кличуть для підтримки авторитарних режимів.

Також завдяки цьому рішенню російським найманцям стане важче вести бізнес та рекламувати себе у соцмережах, в тому числі й у Youtube.

"Мета цієї постанови – заблокувати роботу не тільки членів "Вагнера", а й усіх фізичних та юридичних осіб, що мають до них відношення. Ми перекриємо їм дихання, і всі співучасники та спонсори цієї ПВК відчують на собі ці наслідки", – пояснила Алієва.

Джейн Алієва про визнання "Вагнера" терористичною організацією: дивіться відео

Хто ще визнав "Вагнер" терористичною організацією