Посварились через Гібралтар: Британія звинуватила ЄС у підриві суверенітету

У відносинах між Лондоном та Брюсселем з'явилось напруження – через Гібралтар. Британію не влаштували пропозиції Євросоюзу щодо британської території після Brexit.

За словами глави британського МЗС Домініка Рааба, проєкт Єврокомісії суперечить рамковій угоді, яку раніше вже погодили Британія, Іспанія та Гібралтар. Домовленості досягнули ще у грудні 2020 року.

Цікаво Джонсон посварився з Макроном на саміті G7: у чому причина – ЗМІ

Щодо Гібралтару потрібно укласти нову торгову угоду

Гібралтар не потрапив до торгової угоди, яку вже уклали між собою Євросоюз та Британія, отож щодо цієї території потрібен новий договір.

У проєкті ЄС більшу роль відвели іспанським чиновникам, коли у рамковій угоді ці функції поклали на прикордонне агентство Frontex.

Ми послідовно демонструємо прагматизм і гнучкість у пошуку домовленостей, які працюють для всіх сторін. Ми розчаровані тим, що це не відповідає взаємністю. Ми закликаємо ЄС знову подумати,

– заявив Рааб.

У Єврокомісії кажуть, що жодних зазіхань на статус не мають

У Єврокомісії пояснюють, що запропонували скасувати фізичний контроль за особами та товарами при перетині кордону Іспанії та Гібралтару. Мовляв, про жоден сумнів у суверенітеті не мовиться, а мета – посилення співпраці.

31 січня 2020 року Велика Британія покинула Євросоюз . За це британці проголосували на референдумі ще у 2016 році. Після тривалих дискусій ЄС та Британія підписали історичну торгову угоду, Європарламент ратифікував її 27 квітня 2021 року.

Читайте також Ядерна зброя та глобальні амбіції: як Велика Британія повертається у вищу лігу

Що відомо про Гібралтар? Це заморська Це заморська британська територія , розташована на вузькому гористому півдні Піренейського півострова. Керує Гібралтаром губернатор, його призначає британська королева.

Дивіться на карті. де розташований Гібралтар: