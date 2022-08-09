Як захисники України застосовують британські гаубиці L119 на Херсонщині

Зброя наших партнерів вже стала страшним сном російських окупантів. Наші воїни застосовують її так майстерно, що дивуються навіть ті, хто цю зброю надає.

Активна допомога партнерів та майстерність воїнів ЗСУ вже вбили сподівання ворога на окупацію нових територій. Тепер росіяни намагаються втримати свої позиції, але коли по них працює потужна сучасна зброя, їхні шанси тануть на очах.

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Як на Херсонщині працюють британські гаубиці L119

Велика Британія стала одним з найпотужніших партнерів України у боротьбі з російськими окупантами. Ми продовжуємо отримувати від цієї країни потужну зброю та супутню підтримку, як от навчання наших героїв.

Воїни ЗСУ не втомлюються демонструвати партнерам, що надана ними зброя у їхніх руках перетворюється на справжній кошмар для росіян. Ті вже розуміють, що їхня вогнева перевага вже не грає такої ролі, як це було на початку війни.

Як гаубиці L119 працюють на Херсонщині:

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Війна росії з Україною: останні новини

Підтримка партнерів для України зростає. Фінляндія зголосилася навчати воїнів ЗСУ у Британії.

росіяни почали останню мобілізацію на окупованому Донбасі. Усіх "новобранців" ЗСУ закликають зберегти життя та здатися у полон.

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