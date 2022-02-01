Борис Джонсон прилетів у Київ: про що говоритиме із Зеленським

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон прибув з офіційним візитом в Україну. В Києві він, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Переговори з українським президентом Джонсон анонсував у своєму твітері. Він наголосив, що Велика Британія – це друг та демократичний партнер нашої держави.

Раніше Велика Британія та Польща готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною, – ЗМІ

Візит відбувається на тлі загрози нападу Росії

Крім цього, британський прем'єр-міністр наголосив, що Лондон й надалі буде відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне його знищити. Зазначимо, що Джонсон прибув до України у вівторок, 1 лютого. На летовищі у Києві його зустріла пані посол Мелінда Сіммонс.



Джонсон вже у Києві / Скриншот з відео

До слова, колезі Бориса Джонсона, очільниці британського МЗС Ліз Трасс, довелося скасувати поїздку через виявлений у неї COVID-19.

Зеленський зустрів Джонсона у Маріїнському палаці

Голова британського уряду близько 17:20 прибув до будівлі Маріїнського палацу в Києві. Там його вже чекав Володимир Зеленський. Політики привіталися й наголосили, що обоє раді цій зустрічі. "Дуже-дуже радий бути тут", – запевнив Джонсон.

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Що обговорять Зеленський та Джонсон

Напередодні ЗМІ повідомили, що Велика Британія та Польща готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною. Мовляв, саме для цього Джонсон та очільник польського уряду Матеуш Моравецький приїхали до Києва. Ініціатива створення такого альянсу належить Лондону. Там переконані, що він допоможе захистити Європу.

Згодом в українському МЗС уточнили, що цей формат не буде прив'язаний до локальної географії. "Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку Росії, але й великий потенціал тристоронньої співпраці у різних галузях", – зауважив Дмитро Кулеба.

60% українців підтримують утворення військового союзу між Україною, Польщею і Британією. Про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг".

Тож, найімовірніше, що саме новий альянс й обговорюватимуть український та британський лідери. Втім, офіційне оголошення про новий формат співпраці між країнами можуть відкласти. Все – через відсутність хворої на коронавірус Лізи Трасс.

За інформацією ЗМІ, Джонсон хоче поговорити із Зеленським й про п'ятого українського президента Петра Порошенка. Мовляв, у британському МЗС є його прихильники, тож це впливає на сприйняття у Лондоні ситуації в Україні.

Потужна підтримка України з боку Лондона

Варто зауважити, що Велика Британія – одна з країн, які найактивніше підтримують нашу державу на тлі загрози нового нападу Росії.

Ба більше, Лондон планує запровадити жорсткі санкції проти російських олігархів. Мовляв, цьому не завадить навіть ймовірна шкода для країни.

Напередодні Україна та Велика Британія ратифікували угоду про озброєння на 1,7 мільярда стерлінгів. Ще раніше Лондон почав надавати нашій державі легку протитанкову зброю.

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