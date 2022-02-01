Борис Джонсон прилетів у Київ: про що говоритиме із Зеленським
Джерело:24 канал
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон прибув з офіційним візитом в Україну. В Києві він, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Переговори з українським президентом Джонсон анонсував у своєму твітері. Він наголосив, що Велика Британія – це друг та демократичний партнер нашої держави.
Раніше Велика Британія та Польща готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною, – ЗМІ
Візит відбувається на тлі загрози нападу Росії
Крім цього, британський прем'єр-міністр наголосив, що Лондон й надалі буде відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне його знищити. Зазначимо, що Джонсон прибув до України у вівторок, 1 лютого. На летовищі у Києві його зустріла пані посол Мелінда Сіммонс.
Джонсон вже у Києві / Скриншот з відео
До слова, колезі Бориса Джонсона, очільниці британського МЗС Ліз Трасс, довелося скасувати поїздку через виявлений у неї COVID-19.
Зеленський зустрів Джонсона у Маріїнському палаці
Голова британського уряду близько 17:20 прибув до будівлі Маріїнського палацу в Києві. Там його вже чекав Володимир Зеленський. Політики привіталися й наголосили, що обоє раді цій зустрічі. "Дуже-дуже радий бути тут", – запевнив Джонсон.
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Що обговорять Зеленський та Джонсон
Напередодні ЗМІ повідомили, що Велика Британія та Польща готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною. Мовляв, саме для цього Джонсон та очільник польського уряду Матеуш Моравецький приїхали до Києва. Ініціатива створення такого альянсу належить Лондону. Там переконані, що він допоможе захистити Європу.
Згодом в українському МЗС уточнили, що цей формат не буде прив'язаний до локальної географії. "Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку Росії, але й великий потенціал тристоронньої співпраці у різних галузях", – зауважив Дмитро Кулеба.Зверніть увагу! 60% українців підтримують утворення військового союзу між Україною, Польщею і Британією. Про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг".
Тож, найімовірніше, що саме новий альянс й обговорюватимуть український та британський лідери. Втім, офіційне оголошення про новий формат співпраці між країнами можуть відкласти. Все – через відсутність хворої на коронавірус Лізи Трасс.
За інформацією ЗМІ, Джонсон хоче поговорити із Зеленським й про п'ятого українського президента Петра Порошенка. Мовляв, у британському МЗС є його прихильники, тож це впливає на сприйняття у Лондоні ситуації в Україні.
Потужна підтримка України з боку Лондона
- Варто зауважити, що Велика Британія – одна з країн, які найактивніше підтримують нашу державу на тлі загрози нового нападу Росії.
- Ба більше, Лондон планує запровадити жорсткі санкції проти російських олігархів. Мовляв, цьому не завадить навіть ймовірна шкода для країни.
- Напередодні Україна та Велика Британія ратифікували угоду про озброєння на 1,7 мільярда стерлінгів. Ще раніше Лондон почав надавати нашій державі легку протитанкову зброю.
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