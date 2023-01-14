Британський прем'єр офіційно заявив про передачу Україні танків Challenger 2

Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Британський прем'єр заявив, що хоче підсилити підтримку України й надати танки Challenger 2.

Вочевидь, Британія остаточно визначилась, чи планує передавати танки Challenger 2. Про офіційну позицію Зеленському повідомив Ріші Сунак.

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Велика Британія передасть Україні танки

Під час розмови Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії обговорили ситуацію на фронті: українські перемоги відтісняють російські війська та посилюють їхні військові та моральні проблеми. Тож лідери погодились щодо того, що цим моментом необхідно скористатися, пришвидшивши глобальну військову та дипломатичну підтримку України.

Тож Ріші Сунак заявив, що Велика Британія прагне посилити підтримку України, у тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.

Прем'єр-міністр підкреслив, що він і весь уряд Великої Британії будуть інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб швидко надати підтримку, яка дозволить Україні використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити міцний мир,

– мовиться у повідомленні пресслужби британського уряду.

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Володимир Зеленський подякував британському прем'єру за важливі рішення. Він зауважив, що вони є правильним сигналом для інших партнерів України.

Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з Прем'єр-міністром Ріші Сунаком подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів,

– сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, чутки про те, що Велика Британія може надати Challenger 2, ходили вже щонайменше тиждень. 10 січня у країні заявили, що ще не ухвалили остаточно рішення, проте запевнили, що обговорення "найкращої форми" допомоги Україні триває.

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