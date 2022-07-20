Британець, якого хочуть стратити окупанти, звернувся до Бориса Джонсона

У полон до окупантів потрапив британець Джон Гардінг. Чоловікові загрожує смертна кара, тож він звернувся за допомогою до прем'єра Бориса Джонсона.

Гардінг разом із іншими захисниками України боронив Маріуполь. Він потрапив у полон до бойовиків у травні, коли бійцям, щоб зберегти їхні життя, дали наказ припинити оборону заводу "Азовсталь", який нещадно обстрілювали окупанти.

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Британець звернувся до Джонсона з полону окупантів

Гардінг, якому вже понад 50 років, наразі перебуває в російському полоні в одній з квазіреспублік на Донбасі. Він воював на Сході України ще з 2018 року. Бойовики можуть винести британцеві смертний вирок.

Відео розмови із захисником, яка більше схожа на допит, опублікувала російська "журналістка" Марина Кім. Чоловік звернувся до Джонсона з проханням поговорити з президентом Володимиром Зеленським щодо звільнення полонених, а також якось вплинути на президента росії владіміра путіна та так званих "очільників" псевдореспублік.

Від цього залежить життя людей. Тому, якщо можете, допоможіть, будь ласка. Оскільки інакше мені загрожує смертна кара, моїм друзям загрожує смертна кара,

– зазначив Гардінг.

Друзі та родина військового підтвердили, що на ролику – саме він. Наразі рідних Гардінга підтримує Міністерство закордонних справ Великої Британії.

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окупанти готують "документальний" фільм про "карателів"

Кім під час розмови з Гардінгом тиснула на найболючіше. Зокрема, вона почала казати, що чоловікові загрожує смертний вирок, тож що він може сказати своїй доньці Кетрін.

"Очевидно, я б сказав їй, що хотів би проводити з нею більше часу, але цього не робив. Я насправді не знаю", – відповів військовий.

Потім "журналістка" цинічно запитала, чи любить він свою дочку.

"Звичайно. Усі батьки люблять своїх дочок", – зазначив британець.

У дописі, який супроводжує відео, зазначили, що його покажуть у "документальному" фільмі із красномовною назвою "Нацистські карателі", який зняла Кім. Також пропагандистка згадала двох британців, яких вже засудили до смертної кари.

Імен "журналістка" не зазначила, однак вони вже давно є відомими широкому загалу – Ейден Аслін і Шон Піннер. Їх взяли в полон у Маріуполі та завезли на тимчасово окуповані території Донеччини. Там бойовики звинуватили бійців у найманстві та незаконно винесли найжорсткіший вирок із можливих.

Після "суду" з британців не припинили знущатися. Зокрема, у мережі опублікували відео, на якому Асліна змушують співати російський гімн.

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