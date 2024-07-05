Розпочалося бета-тестування бронювання в Дії: коли онлайн-послугу запустять для всіх

В Україні розпочалося бета-тестування електронного бронювання від мобілізації на порталі Дія. Воно триватиме кілька тижнів, після чого послугу представлять масово.

Про це повідомив керівник Мінцифри Михайло Федоров під час загальних зборів IT Ukraine Association у Києві.

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Старт бета-тесту електронного бронювання в Дії

Федоров зазначив, що тестування онлайн-послуги відбувається успішно, нормативна база вже є.

За словами міністра, коли послуга запрацює для всіх, співробітники компаній зможуть швидко актуалізувати свої дані. А керівники – вибрати співробітників та забронювати їх онлайн.

Співробітники зможуть у кілька кліків актуалізувати свої дані й це вже вважатиметься військово-обліковим документом. Керівники компаній зможуть обрати співробітників і забронювати їх. Нікуди не потрібно буде ходити,

— сказав міністр.