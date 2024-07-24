Приголомшлива цифра: скільки критичних працівників уже забронювалися в Дії

24 липня 2024, 18:59
Читать новость на русском

Джерело:

Мінцифра

Від моменту запуску в застосунку Дія послуги бронювання керівники критично важливих підприємств забронювали вже більше, ніж пів сотні працівників. Власне, ідеться про цифру у понад 55 тисяч.

Пресслужба Міністерства цифрової трансформації розповіла детальніше про кількість критичних працівників, яка уже забронювалася в Дії.

Дивіться також У Дії запрацювало електронне бронювання

Бронювання через Дію

55+ тисяч працівників критично важливих підприємств забронювали через Дію за тиждень,
– ідеться у повідомленні.

Найбільше забронювали через Дію працівників компаній таких міст та областей:

  • майже 20 тисяч осіб – Київ та Київська область;
  • понад 6 тисяч осіб – Львівська область;
  • майже 6 тисяч осіб – Дніпропетровська область;
  • понад 2 тисячі осіб – Одеська область;
  • понад 1 тисячу осіб – Закарпатська область.

У Мінцифрі нагадали, що сервіс усуває людський фактор та значно прискорює процес бронювання. Раніше інформацію перевіряли тижнями вручну. Зараз середній час на отримання електронного бронювання – 15 хвилин.

Там також показали інфографіку із результатами роботи сервісу за тиждень.


Результати бронювання через сервіс Дія / Інфографіка Мінцифри

Автор: Ірина Марціяш