В Україні знову змінили правила бронювання військовозобов'язаних

В Україні вкотре змінили порядок бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації. Так, було розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані.

Порядок бронювання змінив Кабінет міністрів. Також було встановлено терміни розгляду звернень підприємств щодо визначення їх критично важливими.

Важливо Умови для мобілізації та бронювання змінено: адвокатка вказала на нюанс

Нові правила бронювання військовозобов'язаних в Україні

Так, нові зміни передбачають:

суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Критерій передбачає сплату підприємством протягом року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 мільйона євро;

підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям;

застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Окрім цього, встановлено, що звернення підприємств, установ та організацій щодо визначення їх критично важливими має бути розглянуте держаними органами у строк до 10 робочих днів з моменту отримання.

Хто і за яких умов може втратити відстрочку

Для визнання критично важливими підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема – розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і так далі.

Відстрочка від мобілізації скасовується після закінчення терміну бронювання для працівників. Водночас анулювати бронь можуть за таких умов: