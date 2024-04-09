Не вуличне шапіто: у Мінкульті обурились хейту бронювання працівників культури та медіа

У Мінкульті відреагували на хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа. Там наголосили, що це прояв неповаги до тих, хто чесно та якісно виконує свою роботу.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він також наголосив на значенні культури в країні, яка воює.

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"Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України" – не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи", – заявив Ростислав Карандєєв.

За словами виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики, колектив постійно гастролює по всій території України, виступає в госпіталях, в укриттях й непристосованих приміщеннях, а також виїжджає на деокуповані території.

. Карандєєв зазначив, що за 2023 рік колектив провів 1510 вистав, які відвідали майже 145 тисяч глядачів в 17 областях України. За 2 місяці 2024 року вже проведено 182 вистави в 14 областях.

"Обов'язок влади – забезпечити сталість та хоча б мінімальну спроможність функціонування такого колективу, як і кожного іншого закладу культури, який, не зважаючи на виклики війни, не припинив свою діяльність, не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання", – наголосив керівник Мінкульту.

Карандєєв також прокоментував бронювання працівників медіа. За його словами, "під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та закордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України".

Що цьому передувало

8 квітня стало відомо, що у Міністерстві культури каналам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", підтвердили статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації.

Також такий статус отримали деякі цирки, музеї, заповідники й ансамблі.