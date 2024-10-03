Мобілізація в Україні: хто з українців може розраховувати на бронювання у жовтні

Закон про мобілізацію, що набув чинності 18 травня, встановив нові правила бронювання працівників. Зокрема, було розширено список професій, які її можуть отримати.

Крім того, закон дозволив оформлювати бронювання через сервіс Дія. 24 Канал розповідає, хто може отримати бронювання від мобілізації.

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Кому належить бронь від мобілізації

З моменту набуття чинності закону про мобілізацію було визначено нові категорії військовозобов'язаних, які матимуть право на бронь від призову:

народні депутати та їхні помічники;

бенефіціарні власники підприємств критичної важливості;

державні службовці, задіяні в аналітиці законопроєктів або підтримці роботи інформаційно-комунікаційних технологій Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

У цілому, бронювання доступне для співробітників важливих для функціонування та оборони держави підприємств.

На відстрочку можуть розраховувати працівники наступних структур:

поліція;

рятувальна служба;

органи державної влади та місцевого самоврядування;

компанії зі сфери медіа та культури;

виробники товарів для армії;

підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;

підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;

інші критично важливі для української економіки підприємства.

Правила бронювання для звичайних підприємств є однаковими: можливо забронювати не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше ніж на 6 місяців. Після цього терміну необхідно продовжувати відстрочку.

Проте існують винятки. Обмеження на кількість заброньованих співробітників не поширюється на такі компанії:

підприємства паливно-енергетичного комплексу (та їхні підрядники), що забезпечують безперебійне функціонування енергетики України;

підприємства, які забезпечують функціонування комунікаційних мереж та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та м. Києві;

підприємства, яким надано гранти на розвиток інновацій та технологій для потреб оборони;

підприємства, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд;

працівники ООН, дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки;

Товариство Червоного Хреста України та інші українські неурядові гуманітарні неурядові організації;

установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю.

Зверніть увагу! Якщо підприємство вважається критично важливим для економіки країни, бронювання надається на 12 місяців.

Хто має право на бронь

Не всіх співробітників можна забронювати, а лише тих, хто офіційно працевлаштований.

Для отримання броні від мобілізації працівник має відповідати двом вимогам:

працює на підставі трудового договору або трудового контракту;

перебуває на військовому обліку.

Зауважимо, що бронювання від мобілізації не поширюється на ФОПів, та фахівців, які працюють за гіг-контрактами. Це пов'язано з тим, що Міністерство оборони їхніх спеціальностей.

Як підприємства можуть забронювати співробітників

Підприємства можуть бронювати своїх працівників, якщо відповідають принаймні трьом критеріям:

є резидентами "Дія.Сіті";

мінімальна сума податків, сплачених державі, перевищує еквівалент 1,5 млн євро за податковий рік;

сума надходжень в іноземній валюті (окрім кредитів і позик) за звітний податковий рік перевищує 32 млн євро;

не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

мають розмір зарплат не нижче середніх по регіону;

включені до переліку об'єктів державної власності або важливих для забезпечення потреб територіальної громади.

Якщо підприємство відповідає хоча б трьом критеріям одночасно, воно надсилає до Міністерства економіки та Генштабу список військовозобов'язаних співробітників для бронювання.

Генштаб ухвалює рішення протягом трьох робочих днів і повідомляє ТЦК. Після цього кожному заброньованому співробітнику видається документ, що підтверджує відстрочку. Рекомендується завжди мати цей документ при собі та надавати його на вимогу представників ТЦК.

Як працює електронне бронювання

В Україні також діє система бронювання від мобілізації через Дію. Вона функціонує наступним чином:

керівник подає перелік співробітників для бронювання та підписується електронним підписом;

система звіряє дані з відомостями системи "Оберіг" і перевіряє факт офіційного працевлаштування;

протягом доби "Дія" повідомляє керівника про результати перевірки;

у разі позитивного рішення військовозобов'язаного автоматично переводять на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання.

Виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія і за необхідності роздрукувати.