Вимоги для бронювання під час воєнного стану: хто може бути звільнений від мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. До призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років.

Про це розповідає 24 Канал. Деякі військовозобов'язані можуть отримати бронь лише за певних умов.

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Бронювання під час воєнного стану

Відповідно до нового порядку бронювання, є кілька обов'язкових вимог для тих, хто хоче отримати бронь, зокрема:

особа повинна бути на військовому обліку

працювати на критично важливому підприємстві чи в державному органі

отримувати зарплату від 20 000 гривень на місяць (окрім працівників державних та комунальних підприємств)

не перебувати у розшуку.

100%-му бронюванню підлягають

держслужбовці категорії "А"

керівництво обласних і районних органів

голови місцевих рад та мери

бенефіціарні власники критично важливих підприємств

працівники підприємств ПЕК і мобільних операторів

співробітники міжнародних організацій.

50%-му бронюванню підлягають

особи на посадах категорій "Б" та "В"

працівники критично важливих підприємств

органів влади

учасники міжнародних проєктів допомоги.

Міністерство оборони має право збільшити кількість броньованих осіб за окремими рішеннями.