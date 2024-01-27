Чи буде в новому законопроєкті бронь від мобілізації за плату: пояснення нардепа

У Верховній Раді обговорюють можливість бронювання чоловіків за певну плату. Нардеп Дмитро Наталуха пояснив, що наразі ця ідея перебуває на рівні концепції.

"Слуга народу" розповів у ефірі телемарафону, що відбувається тестування певних гіпотез і припущень. Раніше ЗМІ писали, що депутати пропонують запровадити щомісячний платіж 20 тисяч, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників, пише 24 Канал.

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Що відомо про бронювання військовозобов'язаних за гроші

Автор ініціативи Дмитро Наталуха заявив, що у Верховній Раді розглядають гіпотезу бронювання працівників за гроші від мобілізації – на підприємстві до 50% військовозобов'язаних можуть претендувати на те, щоб бути заброньованим їхнім роботодавцем у випадку, якщо вони є критичними для свого бізнесу.

Відповідно до нового механізму, саме роботодавець сплачує за того співробітника, якого він відзначив істотним для того, щоб його бізнес продовжував функціонувати.

За фактом, це певна угода між підприємством і Збройними силами про те, що підприємство збільшує офіційно на певну кількість грошей офіційно щомісячну плату на користь Збройних Сил. Тому що мова йде про військовий збір, і при цьому зберігає за собою можливість тримати людину, яка є критичною для цього підприємства, щоб воно продовжило працювати далі, сплачувати податки,

– заявив нардеп.

Наталуха пояснив, що наразі немає фінальної цифри, яку б мав сплачувати роботодавець. Існує певна дельта, вона починається від 6 тисяч і йде до 50 тисяч гривень. Адже є різні підприємства різного масштабу і з різною кількістю працівників.

"Наприклад, є підприємства, великі заводи, де працює кілька сотень, інколи тисяч працівників. Звісно, ці заводи кажуть – максимум, на що ми готові, це 6 тисяч гривень за персонал. Ми їм на це кажемо – але ж ви не будете бронювати 500 людей одразу. Не може бути критичних 500 людей, може бути 7 – 10 інженерів, технологів, які для заводу є незамінними. А є підприємства, в яких менше людей працює, які більш автоматизовані, але готові платити 50 тисяч гривень за одного співробітника. Вони готові робити це вже зараз, якщо буде така легальна можливість. В цій дельті нам потрібно знайти баланс, йде дискусія, немає остаточної цифри", – пояснив нардеп.

За його словами, наразі йде дискусія щодо суми. Окрім того, нардепи говорять з бізнесом, щоб знайти цифру, яка викличе найменше спротиву зі сторони підприємств.

Водночас нардеп запевнив, що наразі не немає проєкту закону щодо цього.

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