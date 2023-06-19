Близько до божевілля, – Данілов спростував фейки росіян про "бойових комах" та "брудну бомбу"
Росія відновила поширення фейків про Україну. Зокрема, окупанти заявляють, що ЗСУ нібито можуть застосувати "брудну бомбу" та "бойових комах".
Це 24 Каналу прокоментував і спростував секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, росіяни переходять будь-які межі здорового глузду.
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"Але сьогодні були не тільки заяви про "брудну бомбу". Росіяни на поважному рівні розповідали про "бойових комах". Це вже близько до божевілля", – сказав Данілов.
Данілов спростував чергові фейки росіян: дивіться відеоЗверніть увагу! Після тривалого "мовчання" росіяни знову повернулися до байок про так звану "брудну бомбу". Її буцімто "перемістили" на Чорнобильську АЕС.
Росія може влаштувати провокації на своїй території
Данілов наголосив, що в Україні жодних "брудних бомб" немає і бути не може. Ми не маємо урану, з якого роблять оболонку для такої вибухівки.
Однак росіяни можуть реалізувати власний фейк на своїй території, щоб звинуватити Україну.
"Вони можуть вигадати все що завгодно, щоб показати якусь картинку", – зазначив Данілов.
Російські провокації: основне
- 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, чим спричинили екологічну та техногенну катастрофу. Справжні наслідки лиха можна буде побачити після того, як вода зійде. Проте вже є дані про перших загиблих.
- Підрив Каховської ГЕС загрожує не тільки Херсонській області, а й Запорізькій. Зокрема, атомна електростанція може втратити джерело охолодження й вибухнути.
- Крім того, російські окупанти можуть вчинити чергову техногенну катастрофу, щоб завадити наступу ЗСУ. Ворог, ймовірно, підірве хімічний завод "Кримський титан" в окупованому Армянську.