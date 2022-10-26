Росія не змогла надати ООН жодних доказів створення Україною "брудної бомби"
Джерело:Reuters
Росія намагається поширити фейк про те, що Україна буцімто готується використати "брудну бомбу". Втім, доказів стосовно цього немає.
Раніше Радбез ООН обговорив "брудну бомбу" на закритому засіданні. Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ нібито "задоволена" нарадою, оскільки "змогла підвищити рівень обізнаності".
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У Росії немає доказів створення Україною "брудної бомби"
Така, Росія ініціювала засідання Ради безпеки ООН для обговорення питання про "брудну бомбу". Втім, заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі розповів, що Росія не надала жодних нових доказів на користь своїх тверджень.
Ми не бачили і не чули жодних нових доказів,
– заявив Каріукі.
До того ж він назвав твердження Росії "брехливими звинуваченнями". За словами Каріукі, це "чиста російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитися".
Цинічні заяви Росії про "брудну бомбу"
- Раніше на закритому засіданні заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що докази про "брудну бомбу" були передані західним колегам.
- У міноборони Росії заявили, що "привели в готовність сили та засоби на випадок підриву "брудної бомби" Україною".
- Також Сєргєй Шойгу вирішив телефонувати міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна буцімто готова застосувати "брудну бомбу".
- Військовий експерт Павло Нарожний заявив, що риторика Росії про "брудну" бомбу спрямована на реалізацію конкретних цілей.
- За словами Нарожного, російська істерика щодо "брудної бомби" – це інформаційна операція, щоб тиснути на партнерів України та намагатися "відмити" Росію від образу держави-терориста".
- Експерти вважають, що заяви Кремля робилися для залякування західних партерів, які допомагають Україні.
- Водночас Франція, Туреччина та Велика Британія скептично поставилися до кремлівських "лякалок".
- Крім того, речник Державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що Кремль отримає належну відповідь – незалежно від того, використає він так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.
- Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов також відреагував на фейк про "брудну бомбу". Він заявив, що у Кремлі сидять психічно нездорові люди.
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