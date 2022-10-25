Що таке "брудна бомба" і як від неї врятуватись: важливі поради
Джерело:Dovidka Info
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Україна розробила так звану "брудну бомбу" й готова її використати. А як відомо, такі звинувачення України Росією бувають анонсом її дій. Тому важливо знати, як діяти.
У відповідь на такі заяви українська сторона наголосила, що цей фейк, який не відповідає дійсності, та запросила моніторингові місії самим у цьому переконатися. Зокрема на заяви Росії відреагував й радник глави Офісу Президента та очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
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Що таке "брудна бомба"
Спершу варто зрозуміти, що це за вид зброї та чим він так небезпечний. Так, "брудна бомба" не є чисто ядерною зброєю, це суміш вибухівки та радіоактивного матеріалу. Її ще називають "зброєю терористів", адже вона в першу чергу є інструментом залякування. Інша назва такої бомби – радіологічний розсіювальний пристрій.
Зауважимо, що саме до залякування українців та світу вдається Росія, адже програє на фронті, а тому хоче змусити нас піти на поступки, а світ – послабити підтримку України.
На відміну від чисто ядерної зброї така бомба не може створити ядерний вибух, але може поширити радіоактивне забруднення в порівняно невеликих кількостях на обмежені відстані. А тому зазнати саме радіаційного впливу можуть люди, які опинилися в епіцентрі вибуху. На більших відстанях від епіцентру небезпека радіації є для тих людей, які можуть вдихати пил, їсти забруднену їжу або пити забруднену воду.
Головна небезпека цієї зброї – сам вибух, від якого можуть загинути чи постраждати люди.
Як врятуватися від вибуху
Перш за все – обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Як тільки лунає сирена – прямуйте в укриття та залишайтесь там до відбою. Пам'ятайте, що радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому якщо "брудна бомба" дійсно була застосована – залишайтеся в укритті та слухайте подальші вказівки від органів влади, ДСНС чи поліції. Саме вони повинні сповістити про необхідність йодної профілактики, евакуацію та правила безпеки.
Інформацію від них можна отримати за допомогою:
- радіо,
- на їхніх офіційних сторінках сайтів чи соцмереж,
- в офіційних каналах у месенджерах Viber, Facebook чи Telegram.
Після повідомлення про застосування "брудної бомби" надягніть респіратор або ватно-марлеву пов’язку. Якщо їх немає під рукою – прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або шарфом. Після цього вимкніть кондиціонери та обігрівачі, заблокуйте всі вікна, двері та вентиляційні отвори в приміщенні та не підходьте до них без потреби. Також подбайте, щоб на декілька днів у вас була питна вода у герметичних місткостях, а їжа була загорнута у плівку та зберігалася у холодильнику чи шафі.
Погрози застосування "брудної бомби": що відомо
- Як ми вже зазначали, Росія вирішила звинувачувати Україну у планах вдатися до провокації з використанням "брудної бомби". Щоб прикрасити свою брехню, вона навіть використовувала підроблені фото.
- Згідно з брехнею Москви, це Україні потрібно для того, щоб звинуватити Росію у застосуванні зброї масового знищення та запустити у світі кампанію для підриву довіри до Москви.
- Така брехня звучала від вищого керівництва країни-терористки. Так, міністр оборони Росії Сергій Шойгу телефонував міністрам оборони різних країн з "попередженням", а потім до нього доєднався начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов.
- Натомість у США попередили Росію, що якщо вона готує провокації з використанням ядерної зброї, то отримає відповідь. При цьому не важливо, чи це буде саме ядерна чи "брудна бомба".
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