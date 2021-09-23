Брудна робота: у Bellingcat розповіли, як відбувається відбір у ПВК Вагнера

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, як людей відбирають у ПВК Вагнера. Зокрема, спершу формують лонглист потенційних найманців.

За словами Грозєва, до цього лонглисту потрапляють люди, які наразі без роботи та не перебувають за кордоном.

Читайте також Спецслужби Росії могли частково знати про операцію з "вагнерівцями", – голова ТСК

Деталі процесу відбору вагнерівців

Ті, хто має найманське минуле, – особливого типу, тому що вони звикли працювати з високим рівнем адреналіну: звикли вбивати, щоб їх вбивали,

– зазначив розслідувач.

Він додав, що після кількох місяців проживання в маленьких селищах у них з'являються величезні діри в житті. Зокрема, фінансові, бо вони отримують значні гроші під час своїх "поїздок-відряджень". Однак виникають й емоційні діри, адже найманці потребують адреналіну.

Сформований лонглист передають слідчим, які займаються розслідуванням злочинів в Азії, в Росії, у Східній Україні. У результаті формують шортлист. "З усіх 200 людей потрібні ті, хто здійснював якийсь злочин або був свідком дуже великого злочину", – пояснив Грозєв.

Потім за шортлистом починають телефонувати та запрошувати найманців на роботу.

Справа вагнерівців: що відомо