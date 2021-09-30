Брюссель вже не той, – Кулеба про реальне оцінювання шансів на членство в ЄС
Джерело:24 канал
Україні потрібно реально зважувати свої можливості щодо вступу в Євросоюз. Адже наразі організація переживає не найкращі часи.
Про необхідність реального оцінювання шансів на вступ в ЄС під час брифінгу 30 вересня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Кулеба про сприйняття шансів на членство в ЄС
ЄС переживає непрості часи. Як писав класик, не той вже Миргород і річка Хорол не та, так і тут – не той вже Брюссель і річка Ельба не та ... Багато є проблем,
– зазначив міністр.
За його словами, це зрозуміло з того, як важко дається євроінтеграція балканським країнам. Тому Кулеба закликав бути реалістичними ідеалістами: "Вірити в краще – що отримаємо те, що хочемо, але реально зважувати можливості отримати це саме зараз".
Міністр уточнив, що процес перемовин щодо членства в ЄС йде, однак наразі відомство цікавлять не великі цілі, а конкретні економічні результати.
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