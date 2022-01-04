У Брюсселі підтвердили дату засідання Ради Росія – НАТО
Джерело:ТАСС
Засідання Ради Росія – НАТО відбудеться 12 січня. В Альянсі закликали Москву зважати на стурбованість західних держав щодо ситуації поблизу українського кордону.
Про це повідомив представник Північноатлантичного альянсу. 12 – 13 січня у Брюсселі також відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.
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Генсек скликав зустріч на 12 січня
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг як голова Ради Росія – НАТО скликав зустріч на 12 січня 2022 року,
– мовиться у повідомленні пресслужби організації.
Наразі у НАТО не уточнили, яким буде порядок денний зустрічі. Плани на це засідання у Москви та Брюсселя – різні. У Росії не раз наголошували, що хочуть обговорити свої ініціативи у сфері європейської безпеки.
Що вимагатиме Москва від НАТО
Мовиться про відмову від розміщення сил НАТО біля кордонів Росії, а також від курсу до залучення до Альянсу України та Грузії. Тим часом НАТО планує підняти питання напруження біля українського кордону.
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