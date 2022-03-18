У будь-якої війни є два фінали, – Кулеба спрогнозував, чого чекати

Всі ми маємо пам'ятати, що у будь-якої війни є два фінали – поразка однієї зі сторін та угода. Тому українцям потрібно налаштуватися на війну до кінця, в результаті якої Росія програє остаточно, або має бути угода на вигідних для України умовах.

Сценарії закінчення війни

Так вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив, що це означає для України та розповів, яке завдання поставив Володимир Зеленський.

До слова Російська дипломатія перебуває в такому ж стані, як і їхні військові, – Кулеба про Лаврова

Перший фінал – це безумовна тотальна поразка однієї зі сторін

Це те, що нам хотіли нав'язати з самого початку росіяни, висунувши документ так званої "мирної угоди" між Україною та Росією,

– зазначив Кулеба.

Другий фінал – це угода

Мовиться про той випадок, коли Financial Times опублікувала чернетку "мирної угоди" між Україною та Росією. Вона включає відмову Києва від вступу НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли після 24 лютого. Кулеба пояснив, що це лише вимоги Росії , Україна на них не погоджувалась.

За словами Кулеби, угода – це пошук і фіксації взаємоприйнятних рішень.

"Тому з точки зору України, не з точки зору Росії, ми маємо чітко і тверезо розуміти, що або ми маємо налаштуватися на війну до кінця, в результаті якої ми тотально безумовно і беззастережно перемагаємо Росію, або буде угода, яка має бути на вигідних для України умовах", – наголосив він.

Міністр все ж вважає, що другий варіант є реалістичним. І ця угода має бути максимально вигідною для України.

Завдання, яке ставить Зеленський

Задача, яку ставить президент, за словами Кулеби, дуже чітка: максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки України.

А всі спекуляції про те, що хтось там щось зливає – "це просто інформаційна війна, в якій ми маємо нарешті навчитися бути серйозними, дорослими людьми і не вестися на вкиди".

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