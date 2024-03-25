Крим повернеться назад, – Буданов анонсував нові висадки українських військових
Українські захисники вже неодноразово проводили надскладні операції й висаджувалися в Криму. Такі спецоперації відновляться у майбутньому.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю у документальному проєкті "ГУР. Битва за море". Він також наголосив, що тимчасово окупований Крим обов'язково повернеться, передає 24 Канал.
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Висадки в тимчасово окупований Крим продовжуватимуться
Кирило Буданов розповів, що операції з висадки у Криму – одні з найскладніших. Окрім того, що ворог патрулює й посилює охорону узбережжя, окупанти також створюють мінні поля у морі. Однак, українські захисники продовжуватимуть висадки на тимчасово окупований півострів.
Так, готуються. І будуть. Скоро вже буде тепло, ну і продовжимо. Крим повернеться назад,
– анонсував Буданов нові висадки в Криму.
Він також додав, що на планування таких спецоперацій впливає чимало факторів – від погоди та висоти хвиль до технічних моментів.
Що відомо про висадки українських спецпризначенців
- 24 серпня 2023 року підрозділ ГУР "Артан" висадився неподалік населених пунктів Оленівка і Маяк в Криму. З 5 ранку на мисі Тарханкут лунали постріли й вибухи, у мережі також писали, що точаться бої з застосуванням плавальних засобів та авіації. У ГУР офіційно підтвердили, що було бойове зіткнення з окупантами – українцям вдалося ліквідувати особовий склад та техніку росіян без втрат.
- Командир підрозділу, який брав участь у висадці, наголосив – це була одна з найскладніших спецоперацій за 100 років. Українські розвідники тоді вступили у запеклий бій з ворогом, ліквідували близько 30 окупантів, встановили український прапор та повернулися на підконтрольну Україні територію.
- Ще одна висадка в Криму відбулася 4 жовтня 2023 року. Тоді спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова. Тоді також зав'язався жорстокий бій. Українські розвідники завдали ворогу втрат, однак, на жаль, теж мали втрати. Водночас Андрій Юсов наголосив, що вони неспівмірні з російськими.