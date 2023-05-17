Повністю і до кінця: Буданов назвав події у війні, які зруйнували задум Кремля

Україна понад рік протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Глава ГУР МО окреслив моменти війни, під час яких вдалося зруйнувати попередні плани Кремля.

В інтерв'ю на ютуб-каналі "Різні люди" Кирило Буданов зазначив, що визначними були події на Київщині. За його словами, битви в області дозволили зруйнувати задум росіян, передає 24 Канал.

Читайте також Відводь війська, – Буданов дав кілька порад кривавому диктаторові Путіну

Найважчі події для України

Перший день та бої в Мощуні – я вважаю, що це були дві такі події, які зрештою до кінця зруйнували плани Росії. Повністю до кінця,

– підкреслив Буданов.

Він зазначив, що крапку у цьому питанні поставило вибивання ворога з Ірпеня. Водночас ще раз наголосив, що саме бої у Мощуні та Гостомелі були тими подіями, завдяки яким вдалося зруйнувати задум ворога.

Попри це, Росія не припинила наступ на Україну, зазнаючи колосальних втрат. Про них ми розповімо далі. А поки зосередимо увагу на тому, скільки окупантів зараз зі зброєю у руках воюють проти нас.

Кремль залучив усе

За словами Кирила Буданова, Кремль залучив до війни проти України всіх, кого міг. Відповідну тезу він озвучив у тому ж інтерв'ю. За словами глави ГУР МО, мовиться про близько 400 тисяч окупантів.

Угруповання, яке безпосередньо залучене в нашій державі, – це близько 370 тисяч воєнного компонента, трохи більш як 20 тисяч військ – національна гвардія,

– зазначив Буданов.

Він також додав, що українці також протистоять близько ще 7 тисячам бійців різних воєнізованих формувань. Мовиться про найманців з приватних військових компаній, а також різного роду добровольців.

А тепер повернімося до втрат ворога. Станом на 17 травня вдалося ліквідувати 200 тисяч російських загарбників.

На "концерті Кобзона" аншлаг