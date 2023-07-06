Росія дозріла до громадянської війни, – Буданов про розкол у російському суспільстві
Джерело:The Times
Очільник української розвідки Кирило Буданов розповів про розкол російського суспільства на кілька частин. За його словами, у країні-агресорці може незабаром розпочатися громадянська війна
Зокрема, це пов'язано як з мобілізацією на війну в Україні, так і з заколотом Пригожина у Росії. Буданов зазначив, що така "турбулентність" є корисною для нашої країни.
Дивіться також Бачив чернетки промов, – Буданов поділився прогнозом щодо саміту НАТО
Буданов висловився щодо громадянської війни у Росії
Очільник ГУР МО розповів, що нашій розвідці вдалося перехопити секретні дані російського міністерства внутрішніх справ. У цих документах відображені настрої росіян під час заколоту кухаря Путіна – Євгєнія Пригожина.
Буданов зазначив, що власник ПВК "Вагнера" мав підтримку населення 17 із 46 регіонів країни-агресорки, в тому числі й міста Санкт-Петербург. Водночас російського диктатора Путіна підтримували 21 суб'єктів Росії. Зокрема, він міг розраховувати на лояльність Москви, а найнижча підтримка очільника Кремля зафіксована у Дагестані.
Ось що ми зараз бачимо: російське суспільство розколоте на дві частини. Ситуація вказує на те, про що говорила наша служба – Росія стоїть на межі громадянської війни,
– наголосив Буданов.
Очільник ГУР сказав, що для посилення внутрішнього конфлікту в країні-агресорці потрібна "маленька внутрішня справа". Адже населення Росії підтримує війну лише тоді, коли дивиться її по телевізору.
Наостанок Буданов розповів, що росіяни з великих міст не хочуть іти воювати в Україну. За його словами, щойно хтось з них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати.
Раніше Буданов розповідав про ситуацію на ЗАЕС
- Очільник української розвідки Кирило Буданов наголосив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС "потроху зменшується". Він зазначив, що цьому сприяли дії як зі сторони України, так і наших партнерів.
- Самі дії, які зупинили росіян від ідеї з підривом ЗАЕС, Буданов називати відмовився. Попри це, він наголосив, що наша країна продовжує робити "публічні та непублічні дії" у цій площині.
- Також відомо, що Запорізька АЕС продовжує свою роботу в штатному режимі. Зокрема, фахівці поновини живлення для атомної станції з основної лінії електропередач.