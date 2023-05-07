Чи може Росія піти в новий потужний наступ: оцінка Буданова

Керівник української розвідки Кирило Буданов оцінив спроможність російських військових здійснити ще один потужний наступ. Крім того, Буданов розповів про проблему, з якою може зіткнутися Україна під час очікуваного контрнаступу.

Буданов заявив, що в Росії немає військового потенціалу для ще одного потужного наступу. За словами керівника ГУР МО, мовиться про будь-яку точку в Україні

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Росія намагається накопичити ракети, щоб зірвати контрнаступ України

"На сьогодні Росія не має жодного військового, економічного чи політичного потенціалу, щоб здійснити ще одну спробу серйозного наступу в будь-якій точці України, – сказав він.

Водночас Буданов підкреслив, що для України може стати проблемою те, що Росія здатна вести серйозні оборонні операції.

Крім того, вона (Росія – 24 Канал) цілком здатна вести серйозні оборонні операції, і це саме та проблема, з якою ми зараз зіткнемося,

– зазначив Буданов, ймовірно, маючи на увазі очікуваний контрнаступ України.

Глава ГУР повідомив, що запаси ракет у Росії вичерпуються майже до межі. Він вкотре сказав, що окупанти будуть використовувати ракетні удари, щоб зірвати контрнаступ України.

"Вони намагаються накопичити певні запаси (ракет – 24 Канал) і підготувати їх, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда полягає в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля", – додав Буданов.

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