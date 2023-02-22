Це як Байдену запропонувати тимчасово здати Нью-Йорк, – Буданов про важливість утримання Бахмута

Керівник ГУР МО Кирило Буданов наполягає, що Україна не може відступити з Бахмута. Глава української розвідки пояснив, що дає Україні утримання Бахмута.

Відповідаючи на питання, чи в утриманні Бахмута більше політичної доцільності чи військової, Буданов провів аналогію із США. Зокрема, якби президенту США запропонували здати Нью-Йорк.

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Україна виснажує Росію під Бахмутом

"Ви уявляєте, щоб президенту США сказали б: "Давайте Нью-Йорк тимчасово здамо, так треба зробити?", – сказав Буданов.

Він наголосив, що для нього навіть втрата міліметра української території – це катастрофа. За його словами, утримання Бахмута дозволяє стримувати російських окупантів у тому районі.

Для мене як для патріота й військового здача навіть міліметра території є катастрофою. Це моя особиста логіка, можете з нею погоджуватися, можете – ні. З військового погляду утримання Бахмута дає нам стримання росіян у тому районі та нанесення їм катастрофічних втрат,

– сказав глава розвідки.

Він зазначив, що під Бахмутом українські військові виснажують окупантів і обороняють свою територію, "яка в жодному разі не може оцінюватись у контексті: доцільно чи недоцільно залишити".

Буданов не погодився з логікою, мовляв, ефективніше використовувати людей на інших напрямках.

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