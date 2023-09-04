Це триває з 1991 року, – Буданов назвав найголовніше, чого не вистачало Україні
Джерело:ТСН
Начальник ГУР МО Кирило Буданов назвав річ, якої не вистачало Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, цієї речі нашому народу не вистачало ще з 1991 року.
Він також зазначив, що наша країна ризикувала стати "самураєм". Однак уже російсько-українська війна показала, що саме наші люди мають змінити у своєму сприйнятті держави й нації.
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Буданов припустив, що мало б бути в України ще з 1991 року
Очільник української розвідки зазначив, що відсутність цієї речі почалася ще "не сьогодні й не вчора". За його словами, це все триває уже понад 30 років, з моменту проголошення незалежності нашої держави.
Це з 1991 року триває насправді, я так особисто вважаю. Це якраз відсутність стратегії,
– наголосив він.
Буданов зазначив, що якщо людина не знає, куди хоче дійти, то вона ризикує стати самураєм. Начальник ГУР нагадав, що у самурая є тільки шлях, що зрештою, на його думку, і відбувалося, тільки з Україною.
Довідка! У Японії для самураїв був написаний спеціальний кодекс, який називається Хагакуре. У ньому вказано, що "шлях самурая – це смерть". Тобто для японців була справою честі померти на полі битви.
У книзі також сказано, що самураї не повинні жити минулим чи майбутнім, а йти "одним прямим шляхом, який не допускає зволікання, і тому головне – діяти відразу".
Буданов дав інтерв'ю журналістам: найцікавіше з розмови
- Кирило Буданов розповів, що російське керівництво готувало кілька серйозних замахів на президента Володимира Зеленського. Водночас він запевнив, що завдяки вдалій роботі українських спецслужб негативних наслідків вдалося уникнути.
- Начальник ГУР МО також зазначив, що "Китай завжди у грі" стосовно війни Росії проти України. Однак Піднебесна хоче "всидіти на двох стільцях", тому однозначно не підтримує жодну зі сторін.
- Крім цього, Буданов підкреслив, що можливе вбивство Владіміра Путіна не є простим завданням. Адже тут необхідно продумувати наперед усі деталі та кроки.