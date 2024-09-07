Чи стих наступ росіян, як обіцяв Буданов, і на що чекати взимку: відповідь глави ГУР

До дня воєнної розвідки Сергій Жадан узяв інтерв'ю в Кирила Буданова. Одним із чільних запитань було питання про терміни російського наступу.

На початку серпня глава ГУР говорив, що протягом найближчих двох місяців російський наступ піде на спад. Тож тепер Сергій Жадан в розмові на "Радіо Хартія" запитав, чи не змінилася думка головного розвідника країни.

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Чи припинив наступати ворог

Ми казали прямо і відверто, що натиск росіян буде максимальним до серпня. Ми завжди це казали. В серпні будуть переглянуті плани – наступ або трохи продовжиться, або буде призупинений. Та в серпні сталося кілька інших подій, і росіяни разом з тим у принципі припинили наступ майже на всіх ділянках, окрім напряму головного удару. У них вже зворотна логіка починає працювати – за будь-яку ціну показати, що вони досягають своєї мети, не дивлячись ні на що, тому туди кинуте все, що є,

– пояснив Буданов.

Очільник розвідки підкреслив, що зазвичай усе відбувається прогнозовано, ніби за алгоритмом. "Чорні лебеді" або форс-мажорні події бувають украй рідко, просто люди мало знають про це. Переважна більшість живе за лінійним часом, де є секунди, хвилини тощо. Але є й ті, хто живе за подієвим часом, – тим, де не важливо, скільки забере рух із точки А в точку Б. Саме тоді й стають помітними алгоритми, за якими розвиваються події.

На думку Буданова, якщо росіяни у своїх пабліках обіцяють проводити зимову кампанію, це означає, що літня добігла кінця. До того ж узимку росіяни не так сильно люблять воювати. У цей час до звичайних проблем додаються ще й суворі погодні умови.

"Але це не говорить про те, що вони взимку полишать спроби якогось тиску на нас", – підсумував глава ГУР.

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