Я знаю більше, – Буданов висловився про позицію Трампа щодо допомоги Україні

Начальник Головного управління розвідки прокоментував позицію президента США щодо військової допомоги Україні. Кирило Буданов наголосив, що як керівник спеціальної служби "знає більше".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що заявив Буданов про Трампа й допомогу США Україні?

Начальник ГУР зазначив, що підтримка США продовжиться "найближчим часом". Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони.

Позиція Трампа послідовна. Його не слід судити за характеристиками ЗМІ. Як керівник спеціальної служби, я знаю більше речей,

– заявив Буданов.

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Трамп анонсував важливу заяву